***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.317,43 % 0,01075925Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00072066Bağımsız Denetim Ücreti20.921,04 % 0,02181694Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri107.248,15 % 0,11184085Fon Yönetim Ücreti1.793.258,79 % 1,87005165Hisse Senedi Komisyonu6.826,58 % 0,00711892Tahvil Bono Komisyonu358,94 % 0,00037431Gecelik Ters Repo Komisyonu20.039,42 % 0,02089757Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23.253,99 % 0,0242498Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.279,25 % 0,00237685Türev Araçlar Komisyonu46.854,23 % 0,04886067Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.523,29 % 0,02661628TOPLAM GİDERLER2.057.572,18 % 2,14568375DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.893.543,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068326BIST