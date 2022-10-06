***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.327,94 % 0,00112447Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00007524Bağımsız Denetim Ücreti22.760,7 % 0,00247811Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri412.546,23 % 0,04491661Fon Yönetim Ücreti16.473.815,49 % 1,79361208Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21.722,15 % 0,00236503Gecelik Ters Repo Komisyonu68.988,95 % 0,00751128Vadeli Ters Repo Komisyonu1.948,8 % 0,00021218Borsa Para Piyasası Komisyonu199.731,16 % 0,02174604Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00024228Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler268.306,85 % 0,02921232TOPLAM GİDERLER17.483.064,59 % 1,90349564DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ918.471.481,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068327BIST