***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri12.079,26 % 0,0207956Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri951,03 % 0,00163729Bağımsız Denetim Ücreti25.681,88 % 0,04421382Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.021,86 % 0,04479913Fon Yönetim Ücreti484.906,88 % 0,83481365Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu49,86 % 0,00008584Gecelik Ters Repo Komisyonu4.452,32 % 0,0076651Vadeli Ters Repo Komisyonu876,96 % 0,00150977Borsa Para Piyasası Komisyonu35.870,39 % 0,06175431Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.547,29 % 0,0043854Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.658,78 % 0,0648332TOPLAM GİDERLER631.096,51 % 1,08649311DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.085.643,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068381BIST