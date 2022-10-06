***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.776,36 % 0,00503798Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,0003967Bağımsız Denetim Ücreti22.383,45 % 0,012849Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri150.298,91 % 0,08627759Fon Yönetim Ücreti3.257.702,99 % 1,87005196Hisse Senedi Komisyonu13.267,36 % 0,007616Tahvil Bono Komisyonu1.240,45 % 0,00071207Gecelik Ters Repo Komisyonu33.660 % 0,01932219Vadeli Ters Repo Komisyonu294 % 0,00016877Borsa Para Piyasası Komisyonu63.889,55 % 0,03667516Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.274,85 % 0,0047501Türev Araçlar Komisyonu168.595,71 % 0,09678069Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.222,55 % 0,02538551TOPLAM GİDERLER3.773.297,25 % 2,16602371DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ174.203.875,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068382BIST