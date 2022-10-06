***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri15.467,09 % 0,00724591Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00029931Bağımsız Denetim Ücreti22.382,14 % 0,00913841Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.578,84 % 0,02044281Fon Yönetim Ücreti1.363.292,9 % 0,53950625Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu192,87 % 0,00008357Gecelik Ters Repo Komisyonu64.072,53 % 0,02748764Vadeli Ters Repo Komisyonu6.948 % 0,00347178Borsa Para Piyasası Komisyonu108.864,6 % 0,04028001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.174,52 % 0,0008354Türev Araçlar Komisyonu-19,21 -% 0,00001137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler80.830,41 % 0,03264266TOPLAM GİDERLER1.720.475,76 % 0,68142238DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ165.684.902,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068383BIST