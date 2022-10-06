***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.467 % 0,00580306Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.253,59 % 0,00030657Bağımsız Denetim Ücreti12.724,19 % 0,00898266Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.795,54 % 0,0353525Fon Yönetim Ücreti892.687,41 % 0,65146857Hisse Senedi Komisyonu6.083,25 % 0,0080219Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu117,6 % 0,00023463Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.226,59 % 0,00169213Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu156.127,01 % 0,26663526Vergiler ve Diğer Harcamalar101.772,53 % 0,20149432Türev Araçlar Komisyonu1.386,45 % 0,00276614Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.152,43 % 0,00878638TOPLAM GİDERLER1.243.793,59 % 1,19154412DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.591.222,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068384BIST