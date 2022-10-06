***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.398,42 % 0,00712627Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00057952Bağımsız Denetim Ücreti22.339,29 % 0,01773889Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.052,84 % 0,06175573Fon Yönetim Ücreti360.143,47 % 0,24523015Hisse Senedi Komisyonu113.585,85 % 0,08322624Tahvil Bono Komisyonu859 % 0,00061778Gecelik Ters Repo Komisyonu11.460,44 % 0,00379368Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.199,76 % 0,00582515Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87.966,2 % 0,00165644Türev Araçlar Komisyonu91.078,17 % 0,07773478Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.615,27 % 0,0198864TOPLAM GİDERLER853.389,78 % 0,52517102DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.292.335,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068385BIST