***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.542,06 % 0,0544618Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00317544Bağımsız Denetim Ücreti21.873,86 % 0,09283595Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.212,96 % 0,02743597Fon Yönetim Ücreti269.715,59 % 1,07400038Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu405,78 % 0,00212487Gecelik Ters Repo Komisyonu111,5 % 0,00060761Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.611,23 % 0,01311082Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00907638Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.208,58 % 0,04599271TOPLAM GİDERLER329.597,88 % 1,32282192DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.466.139,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068386BIST