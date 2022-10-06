***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.952,24 % 0,00051302Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri258,99 % 0,00004172Bağımsız Denetim Ücreti9.471,39 % 0,00127864Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.309,09 % 0,0293954Fon Yönetim Ücreti738.186,57 % 0,63753443Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0,00009108Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0,01539014Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0,00192566Borsa Para Piyasası Komisyonu42,62 % 0,02896607Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.149,34 % 0,00011924Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.202,49 % 0,0254563TOPLAM GİDERLER871.572,73 % 0,74071171DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ404.595.933,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068387BIST