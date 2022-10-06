***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.354,32 % 0,00417484Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri93,12 % 0,0001159Bağımsız Denetim Ücreti6.786,56 % 0,00844666Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.693,39 % 0,01455377Fon Yönetim Ücreti26.739,36 % 0,03328022Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar363,84 % 0,00045284Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.554,81 % 0,00317976TOPLAM GİDERLER51.585,4 % 0,06420398DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.346.110,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068388BIST