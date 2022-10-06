***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri12.892,34 % 0,00139739Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,0000749Bağımsız Denetim Ücreti21.127,08 % 0,00228995Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri610.260,86 % 0,06614588Fon Yönetim Ücreti8.544.866,86 % 0,92617404Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu115,43 % 0,00001251Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.414,63 % 0,00037011Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler190.707,77 % 0,02067072TOPLAM GİDERLER9.384.076,04 % 1,01713552DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ922.598.400,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068389BIST