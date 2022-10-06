***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.910,65 % 0,0009118Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00007804Bağımsız Denetim Ücreti15.044,4 % 0,00232081Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri285.623,13 % 0,04406129Fon Yönetim Ücreti5.244.787,42 % 0,80908049Hisse Senedi Komisyonu67.967,27 % 0,01048488Tahvil Bono Komisyonu1.461,56 % 0,00022547Gecelik Ters Repo Komisyonu166.807,2 % 0,0257323Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.826,17 % 0,0029042Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.462,41 % 0,0002256Türev Araçlar Komisyonu471.216,92 % 0,07269168Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler90.343,54 % 0,01393673TOPLAM GİDERLER6.369.956,56 % 0,98265328DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ648.240.501,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068390BIST