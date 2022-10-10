***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 14:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.398,74 % 0,00184768
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
691,07 % 0,00012279
Bağımsız Denetim Ücreti
22.339,29 % 0,00396931
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
427.491,99 % 0,07595797
Fon Yönetim Ücreti
4.210.131,42 % 0,74806788
Hisse Senedi Komisyonu
142.096,83 % 0,02524816
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.174,75 % 0,00216324
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.522,27 % 0,00435719
Yabancı Menkul Kıymet Kom
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0271
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
18:0518,0579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0438
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
18:05997,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -17,23
|Açılış
|: 997,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
995,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5726
|18,5828
|% -0,18
|
|Euro
|18,0372
|18,0505
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,4938
|20,5966
|% -0,41
|
|Frank
|18,5174
|18,6290
|% -0,67
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-25,32
|
|Altın Gr.
|997
|998
|-16,98
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.712
|6.786
|-145,00
|
|Yarım
|3.270
|3.317
|-71,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.658
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,31
|
|B. Petrol
|95,69
|95,69
|-2,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
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