***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.398,74 % 0,00184768Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00012279Bağımsız Denetim Ücreti22.339,29 % 0,00396931Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri427.491,99 % 0,07595797Fon Yönetim Ücreti4.210.131,42 % 0,74806788Hisse Senedi Komisyonu142.096,83 % 0,02524816Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu12.174,75 % 0,00216324Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.522,27 % 0,00435719Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu392.358,84 % 0,06971541Vergiler ve Diğer Harcamalar372.260,58 % 0,0661443Türev Araçlar Komisyonu46.602,23 % 0,00828041Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler494.045,57 % 0,08778339TOPLAM GİDERLER6.155.113,58 % 1,09365773DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ562.800.718,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069825BIST