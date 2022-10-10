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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.10.2022 14:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklam % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.269,91 % 0,05338984
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
179,27 % 0,0018162
Bağımsız Denetim Ücreti
8.877,27 % 0,08993626
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.979,08 % 0,415162
Fon Yönetim Ücreti
54.145,07 % 0,54854759
Hisse Senedi Komisyonu
4.706,17 % 0,04767855
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10,29 % 0,00010425
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.117,62 % 0,02145376
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
53.698,74 % 0,54402578
Vergiler ve Diğer Harcamalar
56.333,04 % 0,57071407
Türev Araçlar Komisyonu
10,01 % 0,00010141
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.714,77 % 0,08828996
TOPLAM GİDERLER
235.041,24 % 2,38121965
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.870.624,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069826


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HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
ERCB 46,72 48.903.113 % 9,98  
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Altın Gr. 992 993 -2,54  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.673 6.752 -16,00  
Yarım 3.251 3.301 -8,00  
Çeyrek 1.629 1.651 -4,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,19 0,00  
Gümüş Gr. 11,40 11,44 -0,01  
B. Petrol 93,69 93,69 -2,50  
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