***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklam % 0Tescil ve İlan Giderleri5.269,91 % 0,05338984Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri179,27 % 0,0018162Bağımsız Denetim Ücreti8.877,27 % 0,08993626Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.979,08 % 0,415162Fon Yönetim Ücreti54.145,07 % 0,54854759Hisse Senedi Komisyonu4.706,17 % 0,04767855Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10,29 % 0,00010425Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.117,62 % 0,02145376Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu53.698,74 % 0,54402578Vergiler ve Diğer Harcamalar56.333,04 % 0,57071407Türev Araçlar Komisyonu10,01 % 0,00010141Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.714,77 % 0,08828996TOPLAM GİDERLER235.041,24 % 2,38121965DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.870.624,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069826BIST