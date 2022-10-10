***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.398,74 % 0,00572987Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00038079Bağımsız Denetim Ücreti22.339,29 % 0,0123093Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri211.862,6 % 0,11673963Fon Yönetim Ücreti2.853.786,27 % 1,57248124Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.378,9 % 0,00186183Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.929,36 % 0,00106311Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu38.252,07 % 0,02107749Vergiler ve Diğer Harcamalar16.652,04 % 0,00917554Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112.692,1 % 0,06209512TOPLAM GİDERLER3.271.982,44 % 1,80291393DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ181.483.008,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069827BIST