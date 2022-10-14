***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.269,91 % 0,05338984Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri179,27 % 0,0018162Bağımsız Denetim Ücreti8.877,27 % 0,08993626Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.979,08 % 0,415162Fon Yönetim Ücreti54.145,07 % 0,54854759Hisse Senedi Komisyonu4.706,17 % 0,04767855Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10,29 % 0,00010425Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.117,62 % 0,02145376Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu53.698,74 % 0,54402578Vergiler ve Diğer Harcamalar56.333,04 % 0,57071407Türev Araçlar Komisyonu10,01 % 0,00010141Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.897,55 % 0,09014172TOPLAM GİDERLER235.224,02 % 2,38307141DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.870.624,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072054BIST