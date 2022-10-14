***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.747,5 % 0,00833285Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri865,67 % 0,00061405Bağımsız Denetim Ücreti24.457,92 % 0,01734874Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri210.017,69 % 0,14897186Fon Yönetim Ücreti2.309.247,63 % 1,63801871Hisse Senedi Komisyonu16.488,04 % 0,01169546Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.488,5 % 0,00176517Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.964,9 % 0,00281242Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu108.222,42 % 0,07676541Vergiler ve Diğer Harcamalar21.473,39 % 0,01523172Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112.047,64 % 0,07947876TOPLAM GİDERLER2.821.021,3 % 2,00103515DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ140.978.098,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072055BIST