***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.911,22 % 0,00458881Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri949,58 % 0,00036583Bağımsız Denetim Ücreti26.818,41 % 0,01033181Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri208.490,54 % 0,08032113Fon Yönetim Ücreti4.252.152,21 % 1,63814461Hisse Senedi Komisyonu5.099,06 % 0,00196442Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.095,1 % 0,00350389Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.070,09 % 0,00734677Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu50.036,02 % 0,01927641Vergiler ve Diğer Harcamalar58.091,1 % 0,02237964Türev Araçlar Komisyonu6.272,88 % 0,00241663Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler86.000,11 % 0,0331316TOPLAM GİDERLER4.733.986,32 % 1,82377154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ259.571.235,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072056BIST