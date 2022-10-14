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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

14.10.2022 11:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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 Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.398,74 % 0,00572987
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
691,07 % 0,00038079
Bağımsız Denetim Ücreti
22.339,29 % 0,0123093
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
211.862,6 % 0,11673963
Fon Yönetim Ücreti
2.853.786,27 % 1,57248124
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.378,9 % 0,00186183
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.929,36 % 0,00106311
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
38.252,07 % 0,02107749
Vergiler ve Diğer Harcamalar
16.652,04 % 0,00917554
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
113.936,19 % 0,06278064
TOPLAM GİDERLER
3.273.226,53 % 1,80359944
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
181.483.008,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072057


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KONYA 1.702,80 151.467.800 % 10,00  
PENTA 440,00 14.809.960 % 10,00  
SNGYO 4,84 185.720.942 % 10,00  
EGEEN 2.880,70 285.561.015 % 10,00  
TMSN 66,05 299.136.286 % 9,99  
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Frank 18,4258 18,5368 % -0,19  
Riyal 4,9336 4,9584 % 0,17  
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Altın Ons 1.644 1.645 -22,14  
Altın Gr. 981 981 -13,23  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -3,00  
Tam 6.622 6.711 -79,00  
Yarım 3.227 3.278 -42,00  
Çeyrek 1.616 1.638 -21,00  
Gümüş.Ons 18,25 18,31 -0,61  
Gümüş Gr. 10,89 10,92 -0,36  
B. Petrol 91,72 91,72 -2,85  
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