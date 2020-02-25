***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.02.2020 16:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00137 0,50 0,00137 0,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821467
BIST
17:11114.891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 101,80
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:116,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:116,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:11325,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,20
|Açılış
|: 325,97
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.200.411
|% 19,91
|
|ALGYO
|17,36
|195.739.928
|% 17,94
|
|BURCE
|7,07
|3.657.703
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.094.883
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,08
|140.524.159
|% 13,33
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,28
|4.822.225
|% -6,84
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,70
|9.111.630
|% -6,33
|
|THYAO
|13,66
|3.004.608.284
|% -1,44
|
|ASELS
|29,24
|1.295.576.910
|% 2,17
|
|KRDMD
|2,83
|613.698.024
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|568.602.150
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|412.143.154
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|568.602.150
|% 9,14
|
|THYAO
|13,66
|3.004.608.284
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,83
|613.698.024
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|240.018.170
|% 6,45
|
|ODAS
|2,21
|412.143.154
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9352
|7,9750
|% 0,70
|
|Frank
|6,2514
|6,2890
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-7,49
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|-48,01
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-23,23
|
|Çeyrek
|522
|533
|-11,61
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,16
|