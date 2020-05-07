***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.05.2020 11:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 389 gün
Fonun Tasfiye Tarihi 01.06.2021
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00342 1,25 0,00342 1,25 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843280
BIST
11:5498.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 297,19
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:547,2446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0454
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:547,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:54393,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,19
|Açılış
|: 393,45
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.858.176
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|GEDIK
|21,50
|6.532.715
|% -5,95
|
|KRONT
|21,66
|4.808.302
|% -5,74
|
|KRDMD
|2,58
|668.824.470
|% 4,03
|
|THYAO
|10,68
|317.649.511
|% 1,14
|
|GARAN
|8,06
|298.060.567
|% -0,12
|
|PETUN
|21,44
|245.227.913
|% 6,56
|
|GUSGR
|3,19
|245.031.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,58
|668.824.470
|% 4,03
|
|GUSGR
|3,19
|245.031.134
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|149.755.180
|% 1,42
|
|PETKM
|3,61
|229.905.788
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|106.282.314
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9181
|8,9629
|% 0,67
|
|Frank
|7,3835
|7,4280
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9202
|1,9299
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,04
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,70
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,20
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|0,09
|