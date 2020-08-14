***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.08.2020 17:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYTEBP00161
Fonun Süresi Süresiz
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0048 1,75 0,0048 1,75
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Aygül
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alen Bebiroğlu
Emre Karakurum
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 K:9 Beşiktaş-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869053
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3857
En Düşük
7,3269
18:058,7411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7411
En Düşük
8,6435
18:05461,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 461,58
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3796
|7,3843
|% 0,59
|
|Euro
|8,7300
|8,7411
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,6332
|9,6816
|% 0,75
|
|Frank
|8,0819
|8,1306
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9615
|1,9713
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-7,36
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,74
|44,74
|-0,22
|