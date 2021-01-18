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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.01.2021 16:45



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYTEBP00179
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
18.01.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka getiri endeksidir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST BANKA GETİRİ ENDEKSİ 95
BIST-KYD REPO (BRÜT) ENDEKSİ 5

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00548 2

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem AYGÜL

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tansel Kutlu YILMAZ
Mahmut Burak ÖZTUNÇ

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
GAYRETTEPE MAHALLESİ YENER SOKAK NO:1 K:9 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383 pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR DİREKTÖR 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN MÜDÜR 02166353904 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK YÖNETİCİ 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL YÖNETİCİ 02166353925 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI YÖNETİCİ 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903041


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ACSEL 20,46 12.928.157 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.886.605 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.886.605 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.936 2.981 6,00  
Tam 2.923 2.997 -1,12  
Yarım 1.413 1.450 -0,54  
Çeyrek 709 725 -0,27  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,19  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,09  
B. Petrol 54,95 54,95 -0,15  
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