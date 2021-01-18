***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYTEBP00179Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi18.01.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka getiri endeksidir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST BANKA GETİRİ ENDEKSİ 95BIST-KYD REPO (BRÜT) ENDEKSİ 5Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzlem AYGÜLFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTansel Kutlu YILMAZMahmut Burak ÖZTUNÇİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGAYRETTEPE MAHALLESİ YENER SOKAK NO:1 K:9 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383 pys@teb.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFÜSUN TÜR DİREKTÖR 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.trYALÇIN GİRAY ARICAN MÜDÜR 02166353904 yalcin.arican@teb.com.trCÜNEYT ÖZTÜRK YÖNETİCİ 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.trÖZLEM AYGÜL YÖNETİCİ 02166353925 ozlem.aygul@teb.com.trENGİN YEŞİLBAĞLI YÖNETİCİ 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903041BIST