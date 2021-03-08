***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2021 14:48
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon Amerikan teknoloji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılara imkan sağlamak amacıyla bu sektörü takip eden yabancı borsa yatırım fonlarına portföyünde yer verecektir. Böylelikle ilgili teknoloji sektöründeki değer artışlarına dayalı getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kanunlarına göre kurulmuş veya merkezleri bu bölgede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkede yürüten teknoloji alanında faaliyette bulunan şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapan yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır.Fon toplam değerinin en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
NASDAQ-100 Technology Sector Total Return IndexSM 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915932
BIST
16:461.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,79
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:467,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1358
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:469,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1312
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:46416,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,20
|Açılış
|: 416,49
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TRILC
|12,10
|128.805
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.344.096
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.816.646
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,20
|1.688.553.824
|% 2,99
|
|GARAN
|9,04
|1.676.690.887
|% -2,27
|
|KRDMD
|7,23
|1.158.163.472
|% -0,96
|
|KOZAL
|131,60
|1.125.730.371
|% 2,09
|
|THYAO
|14,68
|1.085.254.646
|% -0,68
|
|PETKM
|6,20
|1.688.553.824
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,39
|638.248.680
|% -2,85
|
|GARAN
|9,04
|1.676.690.887
|% -2,27
|
|HALKB
|5,40
|933.735.009
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,38
|220.067.010
|% -2,13
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6639
|7,6678
|% 1,80
|
|Euro
|9,1028
|9,1112
|% 1,46
|
|Sterlin
|10,5825
|10,6356
|% 1,78
|
|Frank
|8,1744
|8,2237
|% 1,45
|
|Riyal
|2,0372
|2,0475
|% 1,77
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,28
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,77
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|40,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,05
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,44
|
|Çeyrek
|670
|685
|8,72
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-0,05
|