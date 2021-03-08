***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon Amerikan teknoloji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılara imkan sağlamak amacıyla bu sektörü takip eden yabancı borsa yatırım fonlarına portföyünde yer verecektir. Böylelikle ilgili teknoloji sektöründeki değer artışlarına dayalı getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kanunlarına göre kurulmuş veya merkezleri bu bölgede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkede yürüten teknoloji alanında faaliyette bulunan şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapan yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır.Fon toplam değerinin en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.NASDAQ-100 Technology Sector Total Return IndexSM 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915932BIST