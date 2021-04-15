***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.04.2021 17:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FUSUN TUR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN Müdür 02166353904 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL Yönetici 02166353925 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928566
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
18:059,6414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0412
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
9,7728
En Düşük
9,6004
18:059,6400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0150
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7150
En Düşük
9,5950
18:05457,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 7,03
|Açılış
|: 457,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BRKO
|1,54
|2.815.207
|% 8,45
|
|ALMAD
|2,26
|1.813.295
|% 6,60
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|818.723
|% -9,96
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|KOZAL
|114,50
|581.445.682
|% -2,47
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|HALKB
|4,42
|331.890.297
|% 0,23
|
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0358
|8,0411
|% -0,37
|
|Euro
|9,6220
|9,6423
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,0520
|11,1075
|% -0,23
|
|Frank
|8,6868
|8,7392
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1392
|2,1499
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|32,08
|
|Altın Gr.
|458
|458
|7,46
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|0,12
|
|B. Petrol
|66,53
|66,53
|-0,05
|