***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.04.2021 17:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN Müdür 02166353904 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL Yönetici 02166353925 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928577
BIST
17:391.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
17:398,0807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0100
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
17:399,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0085
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
17:39458,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 8,32
|Açılış
|: 458,64
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler17:39
|TRGYO
|3,85
|272.565.841
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|80.224.090
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.336.622
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|ANHYT
|9,50
|37.003.859
|% 8,32
|
|ITTFH
|2,34
|164.264.328
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|500.566.800
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.764.146
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.693.739
|% -9,97
|
|GARAN
|7,30
|5.483.230.903
|% 4,43
|
|EREGL
|18,25
|1.571.183.955
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,67
|1.251.415.609
|% 3,65
|
|MTRKS
|53,00
|1.246.821.250
|% -2,75
|
|SASA
|45,46
|1.189.159.093
|% -2,32
|
|GARAN
|7,30
|5.483.230.903
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.172.537.409
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,85
|370.633.037
|% -1,07
|
|TSKB
|1,33
|266.650.524
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|715.534.084
|% 2,19
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0790
|8,0807
|% 0,12
|
|Euro
|9,6824
|9,6911
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,0927
|11,1483
|% 0,14
|
|Frank
|8,7245
|8,7770
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1461
|2,1569
|% 0,09
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|28,45
|
|Altın Gr.
|458
|459
|8,21
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,14
|
|B. Petrol
|66,79
|66,79
|0,21
|
Seans Raporu
17:39
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17:52TMSN
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 404, 051 adet işlem
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 72 artarak (% 0.31 ) 1, 221
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRGYO, BTCIM, CEOEM