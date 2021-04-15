***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.04.2021 17:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 3766322 fusun.tur@tebportfpoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN MÜDÜR 0216 6353904 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK YÖNETİCİ 0216 6353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL YÖNETİCİ 0216 6353925 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI YÖNETİCİ 0216 6353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928599
BIST
18:051.408
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.152.389
|% 10,00
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|CEOEM
|6,94
|80.420.388
|% 9,98
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|QUAGR
|26,48
|1.139.843.595
|% 9,97
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|BTCIM
|13,73
|8.344.215
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,26
|5.046.371
|% 8,65
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|ITTFH
|2,34
|164.967.349
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|1.935.111
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|500.809.964
|% -9,99
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|TKURU
|298,30
|1.780.851
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.778.585.462
|% 4,58
|
|EREGL
|18,04
|1.727.179.517
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,58
|1.374.367.919
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,80
|1.342.964.266
|% -6,79
|
|SASA
|45,52
|1.258.721.176
|% -2,19
|
|GARAN
|7,31
|5.778.585.462
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,20
|1.224.375.984
|% 2,33
|
|ODAS
|3,67
|837.452.894
|% 0,55
|
|TSKB
|1,33
|283.528.405
|% 0,00
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|EKGYO
|1,84
|389.508.834
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,0542
|8,0623
|% -0,10
|
|Euro
|9,6505
|9,6600
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,0932
|11,1488
|% 0,14
|
|Frank
|8,7207
|8,7733
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1445
|2,1552
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|29,41
|
|Altın Gr.
|458
|458
|7,82
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,94
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,13
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|0,11
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