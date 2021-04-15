***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.04.2021 17:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR DİREKTÖR 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN MÜDÜR 02166353904 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK YÖNETİCİ 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL YÖNETİCİ 02166353925 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI YÖNETİCİ 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928603
BIST
18:051.408
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.470
|% 10,00
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|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|80.758.727
|% 9,98
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|QUAGR
|26,48
|1.140.202.769
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|UTPYA
|18,45
|2.065.146
|% -10,00
|
|ITTFH
|2,34
|165.063.679
|% -10,00
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|TUREX
|17,38
|500.903.955
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.811.904
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.821.245.913
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.749.909.812
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.395.299.750
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.346.235.328
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.271.957.789
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.821.245.913
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.240.287.873
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|856.007.120
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|404.944.248
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.319.104
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0545
|8,0592
|% -0,14
|
|Euro
|9,6504
|9,6595
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,0878
|11,1434
|% 0,09
|
|Frank
|8,7168
|8,7693
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1438
|2,1545
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|29,80
|
|Altın Gr.
|459
|459
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,13
|
|B. Petrol
|66,76
|66,76
|0,18
|