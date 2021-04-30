***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.04.2021 17:10
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mustafa Kemal Özmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933453
BIST
17:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:008,2976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0946
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3046
En Düşük
8,1830
17:0010,0197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0559
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0333
En Düşük
9,9251
17:00471,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,08
|Açılış
|: 471,33
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,88
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:00
|GOZDE
|7,37
|166.829.733
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.436.028
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.576.074
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.127.333
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.007.431
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,10
|1.244.283.610
|% 4,34
|
|EREGL
|19,12
|843.650.478
|% -0,73
|
|PETKM
|6,78
|794.327.365
|% 1,19
|
|THYAO
|12,22
|758.146.717
|% 2,00
|
|GARAN
|7,22
|627.230.782
|% -0,14
|
|PETKM
|6,78
|794.327.365
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,82
|210.580.032
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|236.608.920
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|627.230.782
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,22
|557.315.571
|% 1,40
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2927
|8,2976
|% 1,15
|
|Euro
|10,0031
|10,0197
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,4619
|11,5194
|% 0,56
|
|Frank
|9,0662
|9,1209
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2030
|2,2141
|% 1,06
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,10
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,88
|66,88
|-1,17
|