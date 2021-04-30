***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.04.2021 17:10
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mustafa Kemal Özmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933454
BIST
16:591.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:598,2976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0946
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3046
En Düşük
8,1830
16:5910,0197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0559
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0333
En Düşük
9,9251
16:59471,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,99
|Açılış
|: 471,33
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,88
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:59
|GOZDE
|7,37
|167.149.716
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.438.008
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.615.111
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.158.028
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.022.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,10
|1.246.626.625
|% 4,34
|
|EREGL
|19,10
|846.806.817
|% -0,83
|
|PETKM
|6,78
|795.556.868
|% 1,19
|
|THYAO
|12,21
|764.363.651
|% 1,92
|
|GARAN
|7,22
|627.297.971
|% -0,14
|
|PETKM
|6,78
|795.556.868
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,82
|210.761.024
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|236.685.898
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|627.297.971
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,22
|557.805.212
|% 1,40
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2927
|8,2976
|% 1,15
|
|Euro
|10,0031
|10,0197
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,4612
|11,5186
|% 0,55
|
|Frank
|9,0627
|9,1173
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2024
|2,2135
|% 1,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-5,43
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,07
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-1,36
|