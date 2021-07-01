***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.07.2021 14:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
M.BURAK ÖZTUNÇ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945424
BIST
16:591.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 8,99
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:598,6721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0269
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6505
16:5910,3129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0140
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:59496,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,64
|Açılış
|: 496,81
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:59
|PEKGY
|1,10
|76.124.750
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.654.032
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.619.519
|% 9,99
|
|DARDL
|14,90
|24.215.288
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.867
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.065.194
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|OZRDN
|9,45
|5.222.507
|% -8,78
|
|THYAO
|13,63
|1.051.615.289
|% 1,94
|
|GARAN
|8,37
|795.965.501
|% 0,84
|
|SASA
|27,56
|403.595.690
|% 1,40
|
|KOZAL
|117,20
|333.254.603
|% 0,09
|
|ERBOS
|128,50
|315.469.442
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,89
|249.638.869
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|242.586.147
|% 0,93
|
|GARAN
|8,37
|795.965.501
|% 0,84
|
|THYAO
|13,63
|1.051.615.289
|% 1,94
|
|PEKGY
|1,10
|76.124.750
|% 10,00
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6699
|8,6721
|% -0,31
|
|Euro
|10,3033
|10,3129
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9531
|12,0130
|% -0,37
|
|Frank
|9,3557
|9,4120
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3071
|2,3187
|% -0,23
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|9,82
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|37,00
|
|Tam
|3.275
|3.359
|38,05
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|18,40
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,30
|76,30
|1,69
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:09AVGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 245, 737 adet işlem
-
17:08EMKEL
Yüzde 6.09 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 559, 369 adet işlem
-
17:07RALYH
Yüzde 5.29 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 472 adet işlem
-
17:06XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 8, 671.00 milyon TL de
-
17:06VERTU
Yüzde 9.71 oranında artışla 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 008, 420 adet işlem