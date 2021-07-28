***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2021 12:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYTEBP00195
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
28.07.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluş
12:111.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 22,48
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.383
En Düşük
1.371
12:118,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0312
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
12:1110,1264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0109
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
12:11498,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,46
|Açılış
|: 498,22
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler12:11
|KTSKR
|20,02
|11.748.895
|% 9,94
|
|IDGYO
|2,80
|15.039.043
|% 9,80
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MTRKS
|33,54
|64.680.249
|% 7,85
|
|EDATA
|13,30
|75.057.622
|% 6,91
|
|MEGAP
|7,40
|61.512.992
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.512.992
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.625.909
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|AVHOL
|5,28
|3.359.384
|% -2,94
|
|EDATA
|13,30
|75.057.622
|% 6,91
|
|VBTYZ
|18,88
|70.300.698
|% 0,21
|
|MTRKS
|33,54
|64.680.249
|% 7,85
|
|KARYE
|11,13
|54.721.772
|% 3,53
|
|TUREX
|10,52
|53.733.249
|% -2,86
|
|GWIND
|3,61
|25.451.887
|% -0,28
|
|EDATA
|13,30
|75.057.622
|% 6,91
|
|BMSCH
|7,45
|37.891.919
|% 0,81
|
|BOBET
|5,31
|26.511.918
|% 0,76
|
|TUREX
|10,52
|53.733.249
|% -2,86
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5103
|8,5170
|% -0,36
|
|Euro
|10,1201
|10,1264
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,8378
|11,8972
|% -0,11
|
|Frank
|9,3314
|9,3876
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2621
|2,2735
|% -0,46
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|14,14
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|19,31
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|9,34
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,60
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:25KTSKR
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 069 adet işlem
-
12:24SEKFK
Yüzde 4.97 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 772, 301 adet işlem
-
12:22IDGYO
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 474, 040 adet işlem
-
12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 67 artarak (% 1.81 ) 1, 221
-
12:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, KTSKR, HURGZ, VKING