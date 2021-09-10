***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.09.2021 12:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963119
BIST
15:111.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.444
15:118,4056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3894
15:119,9570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0361
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9427
15:11486,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 486,20
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler15:09
|YEOTK
|35,42
|54.602.457
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.021.721
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.826.228
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.889.102
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.516.922
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,50
|18.687.142
|% -9,98
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|EUHOL
|3,11
|19.763.617
|% -5,76
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|OSTIM
|2,39
|120.859.439
|% -5,16
|
|GARAN
|9,64
|962.172.995
|% 0,84
|
|THYAO
|12,58
|387.816.373
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,55
|360.163.329
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|288.065.362
|% -0,82
|
|FROTO
|174,10
|260.683.185
|% 2,65
|
|YKBNK
|2,55
|360.163.329
|% -0,39
|
|GARAN
|9,64
|962.172.995
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,87
|124.448.998
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,39
|120.859.439
|% -5,16
|
|TSKB
|1,31
|52.588.911
|% 0,00
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4005
|8,4026
|% -0,41
|
|Euro
|9,9540
|9,9596
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,6409
|11,6993
|% -0,01
|
|Frank
|9,1346
|9,1897
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2349
|2,2461
|% -0,35
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,83
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,41
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,58
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|1,34
|
Seans Raporu
15:09
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15:23OSTIM
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 367, 222 adet işlem
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15:22
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15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 7 kaybederek (% -0.37 ) 1, 271
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15:22
KTSKR, OYYAT, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:22
BALAT, EUHOL, TGSAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında