***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.09.2021 12:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963120
BIST
13:541.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:548,4201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
13:549,9690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0241
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
13:54485,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,26
|Açılış
|: 485,52
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,44
BIST En Aktif Hisseler13:52
|YEOTK
|35,42
|54.200.015
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.928.286
|% 10,00
|
|DITAS
|16,86
|14.731.242
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|86.610.410
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.233.286
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,26
|11.781.795
|% -5,05
|
|TGSAS
|18,48
|9.410.448
|% -4,94
|
|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
|
|EUHOL
|3,14
|12.384.396
|% -4,85
|
|AKYHO
|2,30
|5.168.283
|% -3,36
|
|GARAN
|9,66
|887.958.718
|% 1,05
|
|THYAO
|12,58
|333.566.452
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,56
|290.839.337
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|261.156.411
|% -0,68
|
|FROTO
|174,20
|226.671.581
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,56
|290.839.337
|% 0,00
|
|GARAN
|9,66
|887.958.718
|% 1,05
|
|EKGYO
|1,86
|83.995.297
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,28
|261.156.411
|% -0,68
|
|AKBNK
|5,73
|182.554.767
|% -0,17
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4184
|8,4221
|% -0,18
|
|Euro
|9,9653
|9,9706
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,6426
|11,7010
|% 0,00
|
|Frank
|9,1385
|9,1936
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2387
|2,2499
|% -0,18
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,64
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,24
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,12
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|1,15
|