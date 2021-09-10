***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.09.2021 12:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS Elektronik Fon Alım-Satım Platformu 5000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963121
BIST
13:531.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:538,4195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
13:539,9706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0225
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
13:53485,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,25
|Açılış
|: 485,53
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,49
BIST En Aktif Hisseler13:53
|YEOTK
|35,42
|54.211.845
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.928.286
|% 10,00
|
|DITAS
|16,86
|14.757.729
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|86.643.176
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.233.286
|% 9,96
|
|TGSAS
|18,04
|9.516.319
|% -7,20
|
|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
|
|EUHOL
|3,14
|12.532.390
|% -4,85
|
|OYLUM
|5,29
|11.816.608
|% -4,51
|
|MARTI
|2,02
|15.843.732
|% -3,35
|
|GARAN
|9,65
|888.125.627
|% 0,94
|
|THYAO
|12,57
|333.711.456
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,56
|290.854.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|261.226.437
|% -0,68
|
|FROTO
|174,30
|228.989.325
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,56
|290.854.953
|% 0,00
|
|GARAN
|9,65
|888.125.627
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,86
|84.047.023
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,28
|261.226.437
|% -0,68
|
|AKBNK
|5,73
|182.555.340
|% -0,17
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4174
|8,4195
|% -0,21
|
|Euro
|9,9673
|9,9706
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,6430
|11,7014
|% 0,01
|
|Frank
|9,1353
|9,1904
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2388
|2,2500
|% -0,17
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,54
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,42
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,62
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,65
|72,65
|1,20
|