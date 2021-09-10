***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.09.2021 12:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS Elektronik Fon-Alım Satım Platformu 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963118
BIST
13:571.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,78
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:578,4183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
13:579,9686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0245
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9529
13:57485,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,30
|Açılış
|: 485,48
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,39
BIST En Aktif Hisseler13:57
|YEOTK
|35,42
|54.253.110
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.006.056
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.666.626
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.773.308
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.332.218
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,50
|11.646.076
|% -9,98
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|BRKO
|1,17
|925.928
|% -4,88
|
|EUHOL
|3,14
|12.818.927
|% -4,85
|
|GARAN
|9,65
|889.451.646
|% 0,94
|
|THYAO
|12,57
|335.397.520
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,56
|291.061.596
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|262.281.252
|% -0,95
|
|FROTO
|174,00
|231.909.061
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,56
|291.061.596
|% 0,00
|
|GARAN
|9,65
|889.451.646
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,87
|84.734.211
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|262.281.252
|% -0,95
|
|AKBNK
|5,73
|182.767.023
|% -0,17
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4164
|8,4183
|% -0,23
|
|Euro
|9,9615
|9,9686
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,6386
|11,6970
|% -0,03
|
|Frank
|9,1328
|9,1878
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2378
|2,2490
|% -0,22
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,53
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-6,00
|
|Tam
|3.194
|3.275
|-13,41
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-6,48
|
|Çeyrek
|774
|792
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|1,26
|