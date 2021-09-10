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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.09.2021 12:31



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS Elektronik Fon-Alım Satım Platformu 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963118


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BIST En Aktif Hisseler13:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 35,42 54.253.110 % 10,00  
PENTA 111,10 15.006.056 % 10,00  
ORCAY 15,76 86.666.626 % 9,98  
DITAS 16,86 14.773.308 % 9,98  
KTSKR 96,05 30.332.218 % 9,96  
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13:57 Alış Satış %  
Dolar 8,4164 8,4183 % -0,23  
Euro 9,9615 9,9686 % -0,25  
Sterlin 11,6386 11,6970 % -0,03  
Frank 9,1328 9,1878 % -0,38  
Riyal 2,2378 2,2490 % -0,22  
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13:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 0,53  
Altın Gr. 485 485 -1,30  
Cumhuriyet 3.217 3.266 -6,00  
Tam 3.194 3.275 -13,41  
Yarım 1.544 1.584 -6,48  
Çeyrek 774 792 -3,24  
Gümüş.Ons 24,02 24,07 0,00  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,01  
B. Petrol 72,71 72,71 1,26  
Seans Raporu 13:57
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