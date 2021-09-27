***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti FonuISIN Kodu TRYTEBP00203Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi27.09.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTEB Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-12:30 TEFAS (Türkiye Elektornin Fon Alım Satım Platformu) 1 Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilirFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Fon Sepeti Fonu" statüsündedir. Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon getirisinin temeli varlık dağılım tercihlerine bağlı olacağından sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yöneticinin risk limitlerini gözeterek oluşturduğu varlık dağılım tercihleri, bilgisayar tabanlı portföy optimizasyon modelleri ile entegre edilerek elde edilen model fon portföyüne uygulanır. Bu doğrultuda öncelikle Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) ve Bayesyan Getiri Tahmin Modelleri çerçevesinde bir "Referans Portföy" oluşturulur. Aylık periyodlarla gerçekleştirilen Varlık Dağılım Komitesi'nden çıkan varlık sınıflarına ilişkin görüşler ve Referans Portföy dağılımları bilgisayar tabanlı portföy optimizasyon modellerinin (Black&Litterman, Ortalama-Varyans Portföy Teorisi vb. metodolojilerle) kullanımı ile risk limitleri doğrultusunda optimize edilmesi sayesinde güncel dönemde uygulanacak yeni portföy dağılımı belirlenir. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda değişiklik yapılabilir. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20'si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. Yatırım yapılacak yatırım fonlarının seçiminde, sorumluluk Kurucu'da olmak ve hizmet bedeli Kurucu tarafından karşılanmak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan danışmanlık hizmeti alınabilir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,006 2,19Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzlem AygülFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlen BebiroğluEmre Karakurumİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaGayrettepe Mahallesi Yener Sokak No: K:9 Beşiktaş-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383 pys@teb.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFüsun Tür Direktör 0212 3766300 fusun.tur@tebportfoy.com.trÖzlem Aygül Müdür 0216 6353925 ozlem.aygul@teb.com.trCüneyt Öztürk Yönetici 0216 6353921 cuneyt.ozturk@teb.com.trEngin Yeşilbağlı Yönetici 0216 6353929 engin.yesilbagli@teb.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965301BIST