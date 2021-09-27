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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.09.2021 11:13



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Fonu
ISIN Kodu TRYTEBP00203
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
27.09.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-12:30 TEFAS (Türkiye Elektornin Fon Alım Satım Platformu) 1 Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Fon Sepeti Fonu" statüsündedir. Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon getirisinin temeli varlık dağılım tercihlerine bağlı olacağından sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yöneticinin risk limitlerini gözeterek oluşturduğu varlık dağılım tercihleri, bilgisayar tabanlı portföy optimizasyon modelleri ile entegre edilerek elde edilen model fon portföyüne uygulanır. Bu doğrultuda öncelikle Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) ve Bayesyan Getiri Tahmin Modelleri çerçevesinde bir "Referans Portföy" oluşturulur. Aylık periyodlarla gerçekleştirilen Varlık Dağılım Komitesi'nden çıkan varlık sınıflarına ilişkin görüşler ve Referans Portföy dağılımları bilgisayar tabanlı portföy optimizasyon modellerinin (Black&Litterman, Ortalama-Varyans Portföy Teorisi vb. metodolojilerle) kullanımı ile risk limitleri doğrultusunda optimize edilmesi sayesinde güncel dönemde uygulanacak yeni portföy dağılımı belirlenir. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda değişiklik yapılabilir. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20'si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. Yatırım yapılacak yatırım fonlarının seçiminde, sorumluluk Kurucu'da olmak ve hizmet bedeli Kurucu tarafından karşılanmak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan danışmanlık hizmeti alınabilir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,006 2,19

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Aygül

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alen Bebiroğlu
Emre Karakurum

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No: K:9 Beşiktaş-İSTANBUL 0212 3766300 0212 2116383 pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Füsun Tür Direktör 0212 3766300 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
Özlem Aygül Müdür 0216 6353925 ozlem.aygul@teb.com.tr
Cüneyt Öztürk Yönetici 0216 6353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
Engin Yeşilbağlı Yönetici 0216 6353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965301


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Gümüş.Ons 22,53 22,55 0,11  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,03  
B. Petrol 78,24 78,24 1,01  
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