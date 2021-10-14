***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.10.2021 12:04
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem KAPICIOĞLU
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
K.Füsun Tür Direktör 0212 376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
Özlem Kapıcıoğlu Müdür 0216 635 39 25 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
Cüneyt Öztürk Yönetici 0216 635 39 21 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
Engin Yeşilbağlı Yönetici 0216 635 39 29 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970647
BIST
13:581.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.412
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.422
En Düşük
1.408
13:589,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0838
|Açılış
|: 9,1600
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|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,1885
En Düşük
9,0704
13:5810,6595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1159
|Açılış
|: 10,6250
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|Önceki Kapanış
|: 10,4950
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10,6915
En Düşük
10,5302
13:58530,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 7,34
|Açılış
|: 530,90
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler13:58
|LUKSK
|54,45
|3.303.046
|% 10,00
|
|DITAS
|17,34
|28.932.542
|% 7,17
|
|MEDTR
|36,58
|55.335.140
|% 6,65
|
|MAALT
|182,00
|29.425.509
|% 6,56
|
|KZBGY
|30,64
|82.916.905
|% 6,09
|
|BAYRK
|9,90
|15.096.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|32,00
|2.507.214
|% -6,32
|
|PRKAB
|18,09
|96.138.632
|% -6,27
|
|GRNYO
|2,32
|1.225.383
|% -5,31
|
|AYES
|18,00
|177.700
|% -5,26
|
|ASELS
|16,45
|752.204.508
|% 0,92
|
|FROTO
|170,60
|689.687.143
|% -3,94
|
|GARAN
|9,32
|619.407.201
|% -0,64
|
|THYAO
|14,34
|532.783.835
|% 0,56
|
|TUPRS
|124,30
|515.901.693
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,38
|251.282.152
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|112.807.821
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,82
|135.328.391
|% 0,00
|
|GARAN
|9,32
|619.407.201
|% -0,64
|
|KRDMD
|6,73
|353.775.391
|% -0,15
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1570
|9,1614
|% 0,92
|
|Euro
|10,6510
|10,6595
|% 1,10
|
|Sterlin
|12,5501
|12,6131
|% 1,47
|
|Frank
|9,9308
|9,9906
|% 1,44
|
|Riyal
|2,4385
|2,4507
|% 1,01
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|6,89
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.494
|3.582
|62,05
|
|Yarım
|1.689
|1.733
|30,01
|
|Çeyrek
|847
|866
|15,01
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|1,07
|