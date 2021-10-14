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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.10.2021 12:16



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Kapıcıoğlu

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Füsun Tür Direktör 0212 3766300 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
Özlem Kapıcıoğlu Müdür 0216 6353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
Cüneyt Öztürk Yönetici 0216 6353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
Engin Yeşilbağlı Yönetici 0216 6353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970657


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Yarım 1.682 1.726 23,26  
Çeyrek 844 863 11,63  
Gümüş.Ons 23,24 23,28 0,17  
Gümüş Gr. 6,85 6,86 0,11  
B. Petrol 84,25 84,25 1,07  
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