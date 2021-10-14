***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.10.2021 13:53
Görev Telefon e-Posta
K.FÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU MÜDÜR 0216 635 39 25 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK YÖNETİCİ 0216 635 39 21 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI YÖNETİCİ 0216 635 39 29 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970678
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1093
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
18:0510,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1259
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05530,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 7,27
|Açılış
|: 530,83
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RAYSG
|10,34
|5.569.151
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.386.572
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|58.870.187
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|192.855.008
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.015.002
|% 9,96
|
|PRKAB
|17,37
|134.632.616
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.277.186
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.757.382
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,70
|201.074.469
|% -8,64
|
|TDGYO
|6,54
|54.264.239
|% -7,76
|
|GARAN
|9,26
|1.402.178.666
|% -1,28
|
|FROTO
|170,90
|1.172.875.617
|% -3,77
|
|ASELS
|16,53
|1.152.219.993
|% 1,41
|
|THYAO
|14,30
|853.822.047
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|804.401.589
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,40
|396.285.351
|% 0,42
|
|GARAN
|9,26
|1.402.178.666
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|412.103.405
|% 4,23
|
|ODAS
|1,44
|164.987.868
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,83
|199.473.768
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1853
|9,1911
|% 1,25
|
|Euro
|10,6636
|10,6711
|% 1,21
|
|Sterlin
|12,5309
|12,5938
|% 1,31
|
|Frank
|9,9096
|9,9693
|% 1,22
|
|Riyal
|2,4416
|2,4538
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,03
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,60
|