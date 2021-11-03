***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) 15000 Talimat gününde BIST Pay Piyasası açık olmak koşuluyla, yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15'den sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu izleyen ilk iş günü verilmiş olarak kabul edilir ve yukarıdaki kurallar çerçevesinde bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların fon alımlarında asgari pay alım miktarı 15.000 pay ve katlarıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974106BIST