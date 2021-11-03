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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.11.2021 09:42



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) 15000 Talimat gününde BIST Pay Piyasası açık olmak koşuluyla, yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15'den sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu izleyen ilk iş günü verilmiş olarak kabul edilir ve yukarıdaki kurallar çerçevesinde bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların fon alımlarında asgari pay alım miktarı 15.000 pay ve katlarıdır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974106


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 5,06 19.150.061 % 10,00  
ERBOS 135,00 111.479.849 % 9,93  
PRKAB 24,56 77.497.455 % 9,35  
DOBUR 69,75 25.687.264 % 8,31  
VERTU 25,16 65.150.507 % 7,61  
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11:03 Alış Satış %  
Dolar 9,6250 9,6278 % 0,26  
Euro 11,1562 11,1628 % 0,36  
Sterlin 13,0793 13,1449 % 0,34  
Frank 10,5013 10,5645 % 0,42  
Riyal 2,5615 2,5744 % 0,36  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -5,17  
Altın Gr. 552 552 -0,03  
Cumhuriyet 3.631 3.686 11,00  
Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,55 23,57 0,03  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,01  
B. Petrol 83,31 83,31 -1,41  
Seans Raporu 11:03
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