***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2021 09:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) 15000 Talimat gününde BIST Pay Piyasası açık olmak koşuluyla, yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:15'den sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu izleyen ilk iş günü verilmiş olarak kabul edilir ve yukarıdaki kurallar çerçevesinde bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların fon alımlarında asgari pay alım miktarı 15.000 pay ve katlarıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974106
BIST
11:031.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
11:039,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:0311,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0395
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:03552,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 552,02
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:03
|IHAAS
|5,06
|19.150.061
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|111.479.849
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,56
|77.497.455
|% 9,35
|
|DOBUR
|69,75
|25.687.264
|% 8,31
|
|VERTU
|25,16
|65.150.507
|% 7,61
|
|KARYE
|19,79
|30.054.464
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.078.649
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,54
|20.733.725
|% -8,70
|
|CANTE
|13,11
|33.894.391
|% -8,64
|
|DOKTA
|29,20
|238.272
|% -7,18
|
|GARAN
|10,23
|694.604.051
|% 0,69
|
|SISE
|8,76
|372.075.140
|% 1,62
|
|THYAO
|15,53
|299.225.481
|% 0,26
|
|TSPOR
|4,99
|294.689.151
|% -7,08
|
|EREGL
|18,96
|210.939.902
|% -0,68
|
|ODAS
|1,45
|128.916.773
|% 1,40
|
|GARAN
|10,23
|694.604.051
|% 0,69
|
|TSPOR
|4,99
|294.689.151
|% -7,08
|
|EKGYO
|2,01
|93.254.449
|% -0,99
|
|TSKB
|1,39
|62.964.605
|% 1,46
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6250
|9,6278
|% 0,26
|
|Euro
|11,1562
|11,1628
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,0793
|13,1449
|% 0,34
|
|Frank
|10,5013
|10,5645
|% 0,42
|
|Riyal
|2,5615
|2,5744
|% 0,36
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,17
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-1,41
|