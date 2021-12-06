***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2021 10:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ 200000 Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lİrası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, her haftanın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her haftanın son iş günü 13:15'den sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise takip eden hafta verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.Alım talimatları her haftanın son iş gününü takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981083
BIST
17:051.982
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 54,16
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.983
En Düşük
1.943
17:0513,6669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1307
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
17:0515,3786
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,2012
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
17:05780,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -8,66
|Açılış
|: 780,64
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler17:05
|INTEM
|66,00
|40.227.008
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.521.593
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.648.396
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,95
|104.251.806
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,95
|104.251.806
|% -9,86
|
|SISE
|14,67
|4.037.086.622
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,76
|2.783.406.293
|% 4,95
|
|GARAN
|11,88
|2.442.338.764
|% 0,34
|
|ASELS
|23,08
|1.962.703.722
|% 2,40
|
|THYAO
|19,29
|1.715.215.212
|% 3,21
|
|KRDMD
|9,76
|2.783.406.293
|% 4,95
|
|SISE
|14,67
|4.037.086.622
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|1.008.001.828
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|593.390.565
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|525.115.010
|% -9,80
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6625
|13,6669
|% -0,95
|
|Euro
|15,3678
|15,3786
|% -1,29
|
|Sterlin
|18,0370
|18,1275
|% -1,09
|
|Frank
|14,7011
|14,7896
|% -1,00
|
|Riyal
|3,6361
|3,6544
|% -0,83
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,41
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
|
|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
|
|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:15DOAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 265, 806 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 1, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 34, 012.00 milyon TL de
-
17:14TUCLK
Yüzde 6.70 oranında artışla 19.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 687, 516 adet işlem
-
17:13PEKGY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 338, 196 adet işlem
-
17:11JANTS
Yüzde 7.31 oranında artışla 73.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 627 adet işlem