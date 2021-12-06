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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.12.2021 10:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ 200000 Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lİrası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, her haftanın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her haftanın son iş günü 13:15'den sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise takip eden hafta verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.Alım talimatları her haftanın son iş gününü takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981083


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler17:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 66,00 40.227.008 % 10,00  
PKENT 5.418,60 6.521.593 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.648.396 % 9,99  
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17:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6625 13,6669 % -0,95  
Euro 15,3678 15,3786 % -1,29  
Sterlin 18,0370 18,1275 % -1,09  
Frank 14,7011 14,7896 % -1,00  
Riyal 3,6361 3,6544 % -0,83  
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17:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -4,41  
Altın Gr. 780 781 -8,72  
Cumhuriyet 5.172 5.250 -52,00  
Tam 5.147 5.277 -51,93  
Yarım 2.488 2.553 -25,12  
Çeyrek 1.248 1.276 -12,56  
Gümüş.Ons 22,26 22,30 -0,13  
Gümüş Gr. 9,80 9,81 -0,13  
B. Petrol 74,77 74,77 1,69  
Seans Raporu 17:05
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