***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:30-13:15 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ 200000 Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lİrası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların her haftanın son iş gününde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, her haftanın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her haftanın son iş günü 13:15'den sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise takip eden hafta verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.Alım talimatları her haftanın son iş gününü takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981083BIST