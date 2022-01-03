***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon uzun vadede TL mevduat üzeri getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, değişik varlık sınıflarına sahip yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir.Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988155BIST