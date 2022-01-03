***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.01.2022 17:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (Brüt) Endeksi 55
BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi 25
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 10
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988174
BIST
10:181.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 30,04
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.960
En Düşük
1.940
10:1813,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1642
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1814,9928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1910
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:18767,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 8,20
|Açılış
|: 767,20
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:16
|CRFSA
|46,22
|3.321.508
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|32.420.351
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|TSPOR
|7,23
|128.938.287
|% 8,56
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|KZBGY
|29,70
|2.854.397
|% -3,26
|
|PRKAB
|64,40
|45.210.167
|% -3,23
|
|BAGFS
|17,15
|16.466.910
|% -3,11
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|THYAO
|22,50
|370.033.438
|% 3,02
|
|EREGL
|29,88
|308.659.660
|% 2,19
|
|GARAN
|11,55
|230.261.757
|% 0,79
|
|SISE
|14,21
|201.374.405
|% 2,53
|
|KRDMD
|9,74
|182.356.630
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,25
|81.201.287
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,52
|108.959.479
|% 1,73
|
|GARAN
|11,55
|230.261.757
|% 0,79
|
|KRDMD
|9,74
|182.356.630
|% 2,96
|
|TSPOR
|7,23
|128.938.287
|% 8,56
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2312
|13,2741
|% 1,57
|
|Euro
|14,9217
|14,9965
|% 1,32
|
|Sterlin
|17,7706
|17,8598
|% 0,99
|
|Frank
|14,3507
|14,4371
|% 1,08
|
|Riyal
|3,5142
|3,5319
|% 1,03
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,60
|
|Altın Gr.
|768
|768
|9,05
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,05
|
|B. Petrol
|78,96
|78,96
|-0,02
|