***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.01.2022 11:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0026 0,95 0,0026 0,95 0,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989267
BIST
11:572.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
11:5713,6160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0521
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
11:5715,4633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
11:57784,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -10,57
|Açılış
|: 784,29
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler11:57
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.065.995
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,70
|1.450.964
|% 7,59
|
|KIMMR
|3,46
|78.224.531
|% 6,79
|
|ELITE
|22,04
|44.982.058
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,31
|49.615.468
|% -6,52
|
|MARKA
|4,01
|1.825.712
|% -5,65
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|NIBAS
|12,07
|7.242.948
|% -3,90
|
|THYAO
|24,76
|1.327.543.098
|% 3,60
|
|EREGL
|30,68
|1.083.601.969
|% -0,58
|
|SISE
|14,58
|824.812.835
|% 1,18
|
|KRDMD
|10,28
|705.801.975
|% -0,19
|
|PETKM
|9,12
|675.108.036
|% 3,17
|
|PETKM
|9,12
|675.108.036
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,49
|247.098.306
|% -0,57
|
|KRDMD
|10,28
|705.801.975
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,29
|155.201.960
|% 0,00
|
|SISE
|14,58
|824.812.835
|% 1,18
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6087
|13,6160
|% -0,38
|
|Euro
|15,4043
|15,4633
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,2834
|18,3751
|% -0,90
|
|Frank
|14,7137
|14,8024
|% -0,71
|
|Riyal
|3,6068
|3,6249
|% -0,50
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-15,15
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|5.233
|5.312
|-28,00
|
|Tam
|5.198
|5.334
|-37,39
|
|Yarım
|2.512
|2.580
|-18,08
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|-9,04
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,72
|-0,28
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|-0,22
|