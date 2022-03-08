***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2022 15:10
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR DİREKTÖR 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU MÜDÜR 02166353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008260
BIST
15:172.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,44
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
15:1714,5187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1465
|Açılış
|: 14,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5300
En Düşük
14,3429
15:1715,8739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2279
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8755
En Düşük
15,5959
15:17937,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 14,70
|Açılış
|: 937,34
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KOZAA
|25,52
|396.745.292
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.235.226.327
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.065.781
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.062.147
|% 9,92
|
|SELVA
|17,73
|38.437.772
|% -5,49
|
|USAK
|1,40
|39.550.690
|% -5,41
|
|SANEL
|7,74
|4.217.140
|% -5,15
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|GWIND
|6,29
|65.140.582
|% -4,12
|
|KRDMD
|15,06
|4.437.953.867
|% 4,22
|
|THYAO
|26,14
|3.664.726.771
|% 0,93
|
|EREGL
|35,38
|1.948.235.690
|% 2,31
|
|GARAN
|11,82
|1.475.915.425
|% 0,60
|
|ASELS
|25,80
|1.374.703.243
|% 6,17
|
|KRDMD
|15,06
|4.437.953.867
|% 4,22
|
|YKBNK
|3,68
|729.500.233
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,13
|342.813.054
|% 1,43
|
|THYAO
|26,14
|3.664.726.771
|% 0,93
|
|ODAS
|1,40
|190.035.385
|% 3,70
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5082
|14,5143
|% 0,99
|
|Euro
|15,8463
|15,8741
|% 1,46
|
|Sterlin
|18,9877
|19,0829
|% 1,09
|
|Frank
|15,6136
|15,7076
|% 0,97
|
|Riyal
|3,8556
|3,8750
|% 0,97
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.014
|16,51
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,30
|
|Cumhuriyet
|6.221
|6.315
|184,00
|
|Tam
|6.178
|6.334
|176,51
|
|Yarım
|2.986
|3.064
|85,38
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|42,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,34
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,92
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31RYSAS
Yüzde 4.71 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 771, 033 adet işlem
-
15:30LUKSK
Yüzde 8.89 oranında artışla 60.00 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 162 adet işlem
-
15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 03 artarak (% 1.94 ) 1, 842
-
15:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IPEKE, BASGZ, KOZAL, KOZAA, ROYAL
-
15:29
KRGYO, KOZAL, ALKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında