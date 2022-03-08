***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2022 16:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 3766322 fusun.tur@tebportfpoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU MÜDÜR 0216 6353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008330
BIST
17:002.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 26,22
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:0014,5415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1693
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:0015,9067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2607
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:00941,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 18,95
|Açılış
|: 941,59
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,55
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KOZAA
|25,52
|398.020.654
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.240.382.907
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.899.692
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|176.199.425
|% 9,92
|
|SANEL
|7,55
|4.933.019
|% -7,48
|
|USAK
|1,39
|40.975.999
|% -6,08
|
|KRTEK
|11,14
|17.216.539
|% -5,75
|
|GWIND
|6,22
|73.407.298
|% -5,18
|
|SELVA
|17,84
|42.303.563
|% -4,90
|
|KRDMD
|14,89
|5.270.007.189
|% 3,04
|
|THYAO
|25,88
|4.306.007.010
|% -0,08
|
|EREGL
|35,04
|2.314.898.517
|% 1,33
|
|ASELS
|26,06
|2.099.182.914
|% 7,24
|
|SISE
|12,83
|1.840.324.846
|% 5,68
|
|KRDMD
|14,89
|5.270.007.189
|% 3,04
|
|YKBNK
|3,64
|878.019.666
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|437.960.351
|% 1,43
|
|ODAS
|1,43
|261.713.847
|% 5,93
|
|THYAO
|25,88
|4.306.007.010
|% -0,08
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5278
|14,5415
|% 1,18
|
|Euro
|15,8722
|15,9067
|% 1,67
|
|Sterlin
|18,9838
|19,0790
|% 1,07
|
|Frank
|15,5811
|15,6749
|% 0,76
|
|Riyal
|3,8587
|3,8781
|% 1,06
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|17,90
|
|Altın Gr.
|942
|943
|20,00
|
|Cumhuriyet
|6.248
|6.342
|211,00
|
|Tam
|6.218
|6.375
|217,59
|
|Yarım
|3.005
|3.084
|105,26
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|52,62
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|0,46
|
|B. Petrol
|130
|130
|7,10
|
Seans Raporu
17:00
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17:15KRDMB
Yüzde 5.21 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 831, 459 adet işlem
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17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KCHOL, PGSUS
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17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 32 artarak (% 1.40 ) 1, 833
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17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, CRDFA, KOZAA, KOZAL, BASGZ, VKFYO, IPEKE
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17:14
EUYO, VKFYO, ASELS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında