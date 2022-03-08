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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.03.2022 16:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
K.Füsun Tür Direktör 0212 376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
Özlem Kapıcıoğlu Müdür 0216 635 39 25 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008335


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:012.025
Değişim :  1,37% |  27,28
Açılış :  1.987  
Önceki Kapanış :  1.997  
En Yüksek
2.032 En Düşük
1.986
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAA 25,52 398.020.654 % 10,00  
ROYAL 3,30 450.791 % 10,00  
KOZAL 144,60 1.240.382.907 % 9,96  
IPEKE 16,81 115.899.692 % 9,94  
BASGZ 12,19 176.199.425 % 9,92  
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16:59 Alış Satış %  
Dolar 14,5252 14,5416 % 1,18  
Euro 15,8702 15,9182 % 1,74  
Sterlin 18,9839 19,0791 % 1,07  
Frank 15,5817 15,6756 % 0,77  
Riyal 3,8589 3,8783 % 1,06  
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16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 2.016 2.016 18,81  
Altın Gr. 942 943 20,00  
Cumhuriyet 6.248 6.342 211,00  
Tam 6.218 6.375 217,59  
Yarım 3.005 3.084 105,26  
Çeyrek 1.507 1.542 52,62  
Gümüş.Ons 26,27 26,30 0,64  
Gümüş Gr. 12,26 12,28 0,44  
B. Petrol 130 130 6,75  
Seans Raporu 16:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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