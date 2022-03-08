***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2022 16:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör 0212 376 63 00 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU Müdür 0216 635 39 25 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008344
BIST
16:132.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 24,18
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:1314,5341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1619
|Açılış
|: 14,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:1315,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2412
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:13940,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 17,82
|Açılış
|: 940,46
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,98
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:11
|KOZAA
|25,52
|397.514.389
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.238.711.765
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.626.899
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.517.371
|% 9,92
|
|GWIND
|6,19
|70.577.746
|% -5,64
|
|USAK
|1,40
|40.224.032
|% -5,41
|
|SANEL
|7,73
|4.560.260
|% -5,27
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|SELVA
|17,90
|40.327.504
|% -4,58
|
|KRDMD
|15,02
|4.638.030.876
|% 3,94
|
|THYAO
|25,98
|3.932.426.245
|% 0,31
|
|EREGL
|35,24
|2.066.613.562
|% 1,91
|
|ASELS
|26,04
|1.759.142.541
|% 7,16
|
|GARAN
|11,79
|1.626.547.157
|% 0,34
|
|KRDMD
|15,02
|4.638.030.876
|% 3,94
|
|YKBNK
|3,67
|787.860.292
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|407.756.432
|% 1,90
|
|THYAO
|25,98
|3.932.426.245
|% 0,31
|
|ODAS
|1,40
|198.086.872
|% 3,70
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5288
|14,5376
|% 1,15
|
|Euro
|15,8379
|15,8709
|% 1,44
|
|Sterlin
|18,9632
|19,0583
|% 0,96
|
|Frank
|15,5959
|15,6899
|% 0,86
|
|Riyal
|3,8587
|3,8780
|% 1,05
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|12,75
|
|Altın Gr.
|937
|937
|14,63
|
|Cumhuriyet
|6.217
|6.311
|180,00
|
|Tam
|6.187
|6.343
|185,81
|
|Yarım
|2.990
|3.068
|89,88
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|44,94
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|0,28
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,70
|